Дерзкая выходка Загитовой может обернуться проблемами с законом
Алина Загитова лихо управляется с автомобилем. Поклонники могли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристка опубликовала в Instagram.
Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведь спортсменке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за руль можно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: Алина Загитова катается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.
Автомобилем, в соответствии с российскими законами, можно управлять в 16 лет – но только в сопровождении инструктора во время обучения вождению, которое длится 2-3 месяца, передает телеканал "Звезда".
Недавно Алина Загитова удивила зрителей в Краснодаре, где прошла премьера шоу Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка повторила свой победный номер, а вдобавок вывела на лед своего любимца Масару. Собаку породы акита-ину одели в такой же наряд, какой был на фигуристке во время выступления на ЧМ.
Алина Загитова удостоилась похвалы заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Тарасова напомнила, что Загитова впервые стала чемпионкой мира и собрала за сезон всю коллекцию медалей. Ее катание было так прекрасно, что создавалось впечатление – чемпионка ни с кем не соревнуется. Фигуристка была одна на подиуме, похвалила спортсменку заслуженный наставник.
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