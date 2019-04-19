"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Юная фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки. Алина Загитова продемонстрировала прекрасную физическую форму и женственность.

На снимках чемпионка мира представляет спортивный бренд и игриво улыбается. На одном из фото Алина Загитова лежит на скамейке, подняв ноги.

Пользователи соцсети восхитились красотой и грацией российской спортсменки. Они осыпали фигуристку комплиментами.

"Это вообще законно – быть такой красивой?", "Шикарный бренд лишь подчеркивает все достоинства идеально сложенной фигурки. Тело дивы, лицо голливудской звезды, скромность простой девочки-труженицы!", "Ух, красотка наша! Алиночка, солнышко!", "Представляю, какой роковой дивой Вы станете после 20. Потрясающая внешность и душа у Вас", "Крутышка на миллион", – прокомментировали кадры поклонники.

Ранее стало известно о том, как создаются наряды для выступлений Алины Загитовой. Об этом рассказала автор костюмов группы тренера Этери Тутберидзе, дизайнер Ольга Рябенко. Оказывается, на изготовление одного платья уходит около двух недель.

Напомним, что юная Алина Загитова одержала победу на ЧМ-2019 по фигурному катанию. В активе спортсменки – триумф на чемпионате Европы, мира и Олимпиаде.