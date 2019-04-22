Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду

Алина Загитова потрясла зрителей неожиданной находкой. В шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" вместе с фигуристкой на лед вышел ее пес.

Алина Загитова удивила зрителей в Краснодаре, где прошла премьера шоу Тутберидзе. Олимпийская чемпионка не только повторила победный номер, но и вывела на лед своего любимца Масару. Собаку породы акита-ину одели в такой же наряд, какой был на фигуристке во время ее выступления на ЧМ.

В шоу Этери Тутберидзе приняли участие ее самые талантливые ученики. Алина Загитова воспроизвела на льду победную программу под музыку из балета "Дон Кихот", принесшую ей золотую олимпийскую медаль. Александра Трусова вслед за Загитовой вышла на лед со своей собачкой Тиной.

Масару Алине Загитовой подарили в Японии. Оказавшись на льду, собака поначалу немного растерялась. Однако , хореограф Алины Даниил Глейхенгауз подхватил пса на руки и исполнил оригинальную поддержку. "Такого вы еще точно не видели!", – объявил при этом ведущий шоу.

Под конец на льду оказались не только собаки, но и поклонники Алины Загитовой. Зрители выбежали на арену, едва не задавив пса и напугав фигуристок.

Напомним, что российская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.Фигуристка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.

