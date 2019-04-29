"Страшненькая": Барановская рассказала о злых издевках подруг
Оказывается, приятельницы знаменитости называли ее "страшненькой" и пытались привить комплексы. Об этом ведущая программы "Мужское/Женское" Первого канала сообщила, выступая в ходе передачи "Модный приговор".
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала, что подруги ее травили: называли непривлекательной и сомневались, что ей удастся устроить свою женскую судьбу. "Мне мои подружки в школе говорили: "Господи, какая же ты у нас страшненькая. Вот не знаем, что с тобой сделать нужно, чтобы кому-нибудь тебя пристроить, хоть в какие-то руки отдать". Не раз и не два мне это говорили", – цитирует Юлию Барановскую Teleprogramma.pro.
Телеведущая подчеркнула, что такие люди необъективны и погрязли в собственных комплексах. Она посоветовала героине программы, которая испытывает комплексы из-за внешности, не слушать чужих советов и любить себя.
Отметим, Юлия Барановская часто становится героиней светской хроники благодаря выбору стильных нарядов. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают Юлию Барановскую образцом стиля, другие же, напротив, полагают, что телезвезда одевается безвкусно.
Напомним, после расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская на серьезные отношения так и не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей. Ей не раз приписывали романы с известными коллегами. В частности, ходили слухи, что Юлия Барановская встречается с Максимом Галкиным, но они не подтвердились.
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