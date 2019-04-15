"У Загитовой нет шансов": Тутберидзе показала новую ученицу
В ролике можно увидеть, как фигуристка исполняет четверной лутц и тройной тулуп. "Анна Щербакова на тренировке. Девочка раздвигает границы", – поделилась наставница.
Пользователи оценили выступление молодой спортсменки и предрекли ей большой успех. "Девочка из космоса. Ангел. Нереальные аура и красота, нежность и женственность", "Восхитительно. Я не знаю, за кого болеть. Все "тутберята" – гении", – цитирует комментаторов Пятый канал.
Некоторые подписчики заявили, что в грядущем сезоне Анна Щербакова сможет затмить 16-летнюю чемпионку мира. "У Загитовой нет никаких шансов", "Распугаете всех соперниц раньше времени", – написали они.
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