Загитову обманом заманили на чемпионат мира
Ранее Тутберидзе говорила о том, что ее команда могла вовсе сняться с чемпионата мира. Глейнхенгауз подтвердил, насколько сложно было подготовить Алину Загитову к этим соревнованиям.
По словам хореографа, еще на чемпионате Европы они говорили фигуристкой, и она воодушевила наставников словами о том, что хочет выиграть ЧМ. "С этими мыслями мы приехали в Москву, и две недели тренировок были просто шикарными", – поделился Глейхенгауз со Sport24.
Однако, чем ближе был турнир, тем сложнее было Алине Загитовой. Фигуристка начала в себе сомневаться, и эти мысли отражались на катании. "Были ошибки на прыжках, неудачные прокаты. Из-за этого она еще больше себя накручивала. Начала пропускать тренировки", - рассказал хореограф.
Тогда тренерами был найден оригинальный выход, который сработал. Они решили хитростью мотивировать Алину Загитову. Ранее девушка сама призналась, что сейчас у нее такой возраст, когда ей хочется все делать наоборот. На "да" отвечать "нет".
Так вела себя фигуристка и с наставниками. Пока они уговаривали ее ехать на чемпионат мира, получали отказ. "Тогда мы решили пойти от обратного. Сказали ей, что, если она не хочет, можно не ехать, это не проблема. И после этого мы поехали и выиграли", - поделился Глейхенгауз.
Справившись со своими психологическими проблемами, Алина Загитова одержала победу. Отметим, в активе спортсменки – победа на чемпионате Европы, мира и Олимпиаде.
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