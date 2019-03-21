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"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Молодая спортсменка показала слабый результат во время первого проката на чемпионате мира в Японии. Евгения Медведева высказалась о своем провальном выступлении. 
прочитано 1268 раз

В минувшую среду, 20 марта, состоялся прокат женской короткой программы. Золото завоевала россиянка Алина Загитова. На втором и третьем местах оказались японка Каори Сакамото и казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева соответственно. Четвертую позицию заняла Евгения Медведева. Третьей представительнице России Софье Самодуровой досталось девятое место. 

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 Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Ученица Брайана Орсера призналась журналистам, что соскучилась по позитивным эмоциям после проката и перед соревнованиями пообещала себе не покидать лед в слезах. По словам фигуристки, этот сезон был для нее крайне неудачным. "Надоело! Сколько это было – шесть раз в сезоне? Руки опускались... И моим тренерам это тоже поднадоело", – поделилась она.

Впрочем, Евгения Медведева довольна тем, что откаталась без грубых ошибок. Она допустила несколько небольших помарок, но наставник Джейсон Браун успокоил спортсменку, объяснив, что она сделала еще один шаг вперед, сообщает RT.

Как отметила фигуристка, дополнительный заряд энергии ей обеспечила публика. Девушка рассказала, что японские зрители не ждут шоу или экшена, а просто наслаждаются "самым прекрасным видом спорта". "Любой фигурист с удовольствием выступает в Японии. Мы здесь чувствуем себя как дома. Как только ты вышел на лед – тебе аплодируют", – пояснила она.

Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал прокат Евгении Медведевой. Он назвал ее выступление лучшим в этом сезоне, хотя и добавил, что фигуристка могла отказать программу чище. По мнению специалиста, она не справилась с каскадом из-за волнения. Тренер похвалил спортсменку за то, что она сумела остаться в строю, и пожелал удачи на чемпионате, передает "Царьград".

Автор: Полина Крылова21 марта 2019, 10:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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