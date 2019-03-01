Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Подопечные Этери Тутберидзе заняли места со второго по пятое на столичном первенстве. Это Камила Валиева, набравшая 253,88 балла, Майя Хромых с результатом 251,42, Софья Акатьева с итоговыми 250,60 и Дарья Усачева, получившая 248,40 балла.
Их обошла представительница ЦСКА. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Жука Софья Самоделкина в общей сумме набрала 257,39 балла, оставив учениц Тутберидзе далеко позади.
12-летнюю Софью Самоделкину уже называют самой талантливой фигуристкой современности. Для молодой спортсменки это только третий сезон в карьере. Она занимается под руководством Сергея Давыдова из ЦСКА.
Как отмечают эксперты, Самоделкина стала надеждой Давыдова на то, чтобы составить конкуренцию Тутберидзе на тренерском мостике. Согласно методике, разработанной в ЦСКА, с каждой из спортсменок ведется индивидуальная работа. Однако Тутберидзе действует по похожему принципу – каждая фигуристка представляет уникальный образ и программу, пишет "Газета.ru".
Напомним, что буквально на днях удар своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе нанесла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Фигуристка победила в финале Кубка России в Великом Новгороде. В прошлом году она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
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