Работающая на износ дочь Тутберидзе решилась на откровение
Диана родилась в Соединенных Штатах – в то время ее мама Этери Тутберидзе работала в Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки с рождения проблемы со слухом. Тем не менее, сегодня 16-летняя Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. На прошедшем недавно чемпионате России среди юниоров они заняли 9-е место.
Дочь известного российского тренера рассказала, сколько времени ей приходится посвящать тренировкам, чтобы достичь результата.
"Фигурным катанием занимаюсь с двух лет. Я люблю этот вид спорта. Но как-то было, что хотела все бросить. В день у меня 4 часа льда. Долго не хотела уходить из одиночного катания, так что вопрос о трудности перехода в танцы достаточно сложный", – ответила Диана на вопросы своих поклонников в Instagram.
Фигуристка призналась, что ее любимым элементом катания раньше был каскад двойной аксель – тройной тулуп. Спортсменка сомневается, что еще умеет прыгать – в танцах это не требуется. Задали Диане болельщики и трудный вопрос: "Как сделать, чтобы все "ки-пойнты" получались?". Фигуристка считает, что определенного метода не существует. Кроме того, спортсменка рассказала фанатам, что дружит с подопечной Тутберидзе Алиной Загитовой.
Диана рассказала также, что проводит время с Тутберидзе, когда у обеих находится свободный час. Юная фигуристка утверждает, что ее мать сама ведет свой аккаунт в Instagram. И иногда известный тренер Этери Тутберидзе помогает Диане советами по поводу фигурного катания, пишет Sport 24.
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