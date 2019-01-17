Загитову променяли на молодую соперницу
Валиева – потенциальная конкурентка Загитовой. И именно на нее, судя по всему, сейчас устремлены надежды наставницы.
В своем Instagram-аккаунте наставница разместила фотоколлаж знаменитой картины испанского художника и Камилы Валиевой. "Моя любимая программа года", – подписала публикацию Тутберидзе.
Перспективную Валиеву называют "чудом" фигурного катания. Главными качествами, которыми отличается девочка, являются великолепная пластика, а также работа корпусом и руками.
Юная фигуристка заявила о себе после участия в Кубке Москвы в этом сезоне. В ходе короткой программы "Девочка на шаре" она продемонстрировала тройной флип и двойной аксель, а также выполнила каскад тройной лутц в связке с тройным тулупом.
Ранее основной соперницей Алины Загитовой считали бывшую воспитанницу Тутберидзе, перешедшую к канадскому тренеру, Евгению Медведеву. Но на пятки молодым фигуристкам, громко заявившим о себе, уже наступает еще более юная смена.
Напомним, комментируя итоги чемпионата России по фигурному катанию, тренер Татьяна Тарасова отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой сильно преувеличены. Девушки заняли пятое и седьмое места соответственно.
Тренер уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные подростки.
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