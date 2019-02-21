Растроганной победой дочки Тутберидзе посоветовали прикусить язык

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание своей коллеги. Этери Тутберидзе назвала свою дочь Диану Дэвис победительницей финала Кубка России в танцах на льду.

Выступающая в дуэте с Глебом Смолкиным наследница Тутберидзе одержала победу, заняв второе место на турнире в Великом Новгороде. После соревнований воодушевленная успехов дочери тренер сделала громкое заявление на своей странице в Instagram.

"Для меня эта пара – абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов", – написала Тутберидзе. Жулин считает, что такие слова тренера довольно опрометчивы.

"Мне сложно ответить на этот вопрос – правильно это или нет. Я бы на месте великого тренера лучше ничего бы не говорил. Тутберидзе. Она же мама. Я всегда думаю, что родители необъективно относятся к своим детям, потому что они родители", – цитирует Жулина "Газета.ru". Он признал, что Этери Тутберидзе – великий тренер и когда-то занималась танцами, но есть и судейская бригада.

По словам Дмитрия Жулина, если бы на судей давило имя Дэвис, как дочери Тутберидзе, то она бы выиграла. Но вышло так, что, возможно, им чего-то не хватило в выступлении девушки.

Напомним, Диана Дэвис родилась в США – в то время ее мама Этери Тутберидзе работала в Америке, выступая в ледовых шоу. У девочки с рождения проблемы со слухом. Тем не менее, сегодня 16-летняя Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. На прошедшем недавно чемпионате России среди юниоров они заняли 9-е место.