Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы выиграла короткую программу на финале Кубка России в Великом Новгороде. Евгения Медведвева выполнила прокат без ошибок.



Спортсменка нанесла сокрушительный удар своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, обойдя на соревнованиях ее нынешних подопечных. Медведева впервые за долгое время откаталась безупречно, заняв первое место. Воспитанница канадского тренера Брайана Орсера сорвала овации, болельщики забросали лед цветами и игрушками.

Второй стала Станислава Константинова. Третью позицию заняла Анастасия Губанова. А вот Елизавета Туктамышева в этот раз расположилась на четвертом месте, передает телеканал "360".

Медведева исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, аксель в два с половиной оборота и тройной риттбергер. Короткую программу фигуристка поменяла по ходу сезона.

После победы Евгения Медведева поделилась эмоциями. Она отметила потрясающую поддержку болельщиков, сообщает "Советский спорт". Фигуристка добавила, что поддержку, которую она получила в Великом Новгороде, можно сравнить с той, которая была на чемпионате России в Саранске. "Я в этой программе оправдала ожидания тренеров и болельщиков – это главное", – поделилась спортсменка.

Кроме того, Медведева рассказала, что скоро в ее жизни настанут большие перемены, передает РИА "Новости". "Это небольшой секрет.... Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни...", – сказала фигуристка.

Двукратная чемпионка мира поделилась и тем, как проходили ее тренировки в России. После чемпионата России, который прошел в декабре в Саранске, Медведева приняла решение остаться в стране. Ей пришлось тренироваться без наставника, поскольку Орсер не прилетел к ученице.

"Я не могу сказать, что тренировалась самостоятельно. Я всегда была на связи с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон", – отметила Евгения. По словам спортсменки, с ней работали замечательные люди – Максим Завозин и Елена Водорезова.