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Спорт

Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на показательных выступлений на Гран-при получила жуткую травму. После этого девушка была вынуждена сбежать.
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На этапе короткой программы пьедестал почета заняли российские спортсменки. Первой среди них стала Алена Косторная. Она побила собственный мировой рекорд и удивила судей чистыми элементами. Третье место отошло Анне Щербаковой, а второе как раз и заняла Загитова. Она показала лучшее, что было в ее силах. Тем не менее, на следующий день, во время произвольной программы, девушка неудачно приземлилась. 

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Она заняла последнее, шестое место. Впрочем, Илья Авербух считает, что даже после сокрушительного провала российская спортсменка довольно скоро вернется в строй. Конечно, соревноваться с более юными соперницами из команды ей будет сложновато, однако все возможно.

" Объективно, даже в случае исполнения своих элементов программы, Алине было бы очень сложно соперничать с тремя нашими девчонками, потому что в ее арсенале нет тех сумасшедших прыжков..Но Алина все равно молодец, она прекрасно знала, когда ехала, с кем она будет соревноваться. И продолжает вести соперничество и борьбу. И как только она выучит эти прыжки, а я не вижу больших проблем, потому что на молодая и полна сил, я уверен, что Загитова вернется в пул борьбы за медали", – передает слова известного хореографа газета "Комсомольская правда".

Что конкретно случилось, пока неизвестно, однако Алина сообщила, что теперь она будет вынуждена сняться с показательных выступлений. По всей видимости, фигуристка получила травму ноги, из-за чего не сможет полноценно стоять на коньках и радовать зрителей новыми элементами.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

"Мне безумно жаль, что я не смогла выступить в показательных выступлениях, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне приятно, что меня поддерживают все. Огромное спасибо", – передает слова олимпийской чемпионки Life.

Автор: 9 декабря 2019, 09:01
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