Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на показательных выступлений на Гран-при получила жуткую травму. После этого девушка была вынуждена сбежать.

На этапе короткой программы пьедестал почета заняли российские спортсменки. Первой среди них стала Алена Косторная. Она побила собственный мировой рекорд и удивила судей чистыми элементами. Третье место отошло Анне Щербаковой, а второе как раз и заняла Загитова. Она показала лучшее, что было в ее силах. Тем не менее, на следующий день, во время произвольной программы, девушка неудачно приземлилась.

Она заняла последнее, шестое место. Впрочем, Илья Авербух считает, что даже после сокрушительного провала российская спортсменка довольно скоро вернется в строй. Конечно, соревноваться с более юными соперницами из команды ей будет сложновато, однако все возможно.

" Объективно, даже в случае исполнения своих элементов программы, Алине было бы очень сложно соперничать с тремя нашими девчонками, потому что в ее арсенале нет тех сумасшедших прыжков..Но Алина все равно молодец, она прекрасно знала, когда ехала, с кем она будет соревноваться. И продолжает вести соперничество и борьбу. И как только она выучит эти прыжки, а я не вижу больших проблем, потому что на молодая и полна сил, я уверен, что Загитова вернется в пул борьбы за медали", – передает слова известного хореографа газета "Комсомольская правда".

Что конкретно случилось, пока неизвестно, однако Алина сообщила, что теперь она будет вынуждена сняться с показательных выступлений. По всей видимости, фигуристка получила травму ноги, из-за чего не сможет полноценно стоять на коньках и радовать зрителей новыми элементами.

"Мне безумно жаль, что я не смогла выступить в показательных выступлениях, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне приятно, что меня поддерживают все. Огромное спасибо", – передает слова олимпийской чемпионки Life.