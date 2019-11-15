Знаменитого певца подвергли жестким издевательствам из-за Загитовой

Певец принял участие в 14-м выпуске ютуб-шоу Comment Out. В нем артистам выбирают задания, а также задают каверзные вопросы. Вот и не повезло Тарасову. Рэпер должен был отправить Алине Загитовой в социальной сети "Инстаграм" неприличный комментарий. Наказанием за неисполнение был "вулкан".
Стоит пояснить, что "вулканом" в рамках программы называют реакцию колы с "Ментосом". В бутылку с газированным напитком добавляют пару мятных подушечек, из-за чего жидкость начинает бурлить и пениться. Провинившемуся нужно приложиться к горлышку ртом в этот момент.
На радость зрителям Александр как истинный джентльмен отказался выполнять задание. Он сказал, что юной спортсменке не стоит видеть подобные высказывания в свой адрес.
"Я бы написал это, если бы ей было 18... Это невозможно. Я не смогу маме своей в глаза смотреть, потому что она любит фигурное катание, обожает Загитову. Собственно, я знаю это с ее слов, то, что она (Алина. – Прим. ред.) несовершеннолетняя", – высказался певец и с достоинством принял наказание.
Разумеется, ведущий шоу, а также вторая гостья – Айза Анохина – принялись издеваться над рэпером. Они подначивали Тарасова написать Загитовой, однако тот был непреклонен.
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