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Знаменитого певца подвергли жестким издевательствам из-за Загитовой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитый рэпер T-killah (настоящее имя – Александр Тарасов) подвергся жестким издевательствам из-за российской фигуристки Алины Загитовой. Мужчине пришлось пустить себе так называемый "вулкан".
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Певец принял участие в 14-м выпуске ютуб-шоу Comment Out. В нем артистам выбирают задания, а также задают каверзные вопросы. Вот и не повезло Тарасову. Рэпер должен был отправить Алине Загитовой в социальной сети "Инстаграм" неприличный комментарий. Наказанием за неисполнение был "вулкан".

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Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Стоит пояснить, что "вулканом" в рамках программы называют реакцию колы с "Ментосом". В бутылку с газированным напитком добавляют пару мятных подушечек, из-за чего жидкость начинает бурлить и пениться. Провинившемуся нужно приложиться к горлышку ртом в этот момент.

На радость зрителям Александр как истинный джентльмен отказался выполнять задание. Он сказал, что юной спортсменке не стоит видеть подобные высказывания в свой адрес.

"Я бы написал это, если бы ей было 18... Это невозможно. Я не смогу маме своей в глаза смотреть, потому что она любит фигурное катание, обожает Загитову. Собственно, я знаю это с ее слов, то, что она (Алина. – Прим. ред.) несовершеннолетняя", – высказался певец и с достоинством принял наказание.

Разумеется, ведущий шоу, а также вторая гостья – Айза Анохина – принялись издеваться над рэпером. Они подначивали Тарасова написать Загитовой, однако тот был непреклонен.

Автор: 15 ноября 2019, 13:30
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