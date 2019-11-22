Загитова откровенно о провале

В интервью Первому каналу фигуристка сделала признание. По словам спортсменки, после Олимпиады она не понимала, что с ней происходит.
"Я была в эйфории. А потом как-то первые соревнования я выступила хорошо в Германии, а потом почему-то у меня пошел спад", – сказала Алина Загитова. Фигуристка столкнулась с провалом и с тем, что не является первой.
"Я не очень тогда занималась, мне не хотелось вообще. Но я нашла мотивацию", – отметила Алина Загитова. Кроме того, спортсменка дала советы Трусовой, Щербаковой и Косторной.
"Не сдаваться. Но они все это и так знают – мы с ними каждый день это обсуждаем", – заявила фигуристка.
Отметим, что Щербакова и Трусова, которые владеют четверными прыжками, уже обеспечили себе участие в финале Гран-при. Косторная заняла первое место на одном из этапов Гран-при России, обойдя Алину Загитову, которая стала второй.
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