"Они запрыгают": Авербух дал шанс Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион 2002 года Илья Авербух поделился мнением о том, что Загитову и Медведеву еще рано списывать со счетом. Спортсмен дал фигуристкам неплохой шанс.

Мужчина отметил, что в последнее время среди молодежи конкуренция возрастает. Юные спортсмены стремятся показать себя с лучших сторон и прыгнуть выше остальных сверстников. Так серьезную "угрозу" для двух знаменитых фигуристок составляет их более молодая коллега – Алена Трусова. Тем не менее, Авербух отмечает, что сбрасывать со счетов Алину и Евгению еще рановато.

"Обе сражаются и показывают очень хорошее, осознанное и зрелое катание. Но дело в том, что для победы им недостаточно их прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц ", – передает слова Ильи RT.

Впрочем, несмотря на тот факт, что девушки начинают отставать от соперниц, у них еще есть возможность проявить себя в качестве профессионалов большого спорта. Авербух считает, что фигуристкам есть, куда развиваться и расти. Если у них все получится, то можно предполагать, что вскоре их имена войдут в историю мирового фигурного катания.

"Считаю, что они еще смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая. Знаю, что Женя уже разучивает тройной сальхов. Как только они запрыгают четверные прыжки, соперницам не поздоровится", – подытожил Илья.