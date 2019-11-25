"Они запрыгают": Авербух дал шанс Загитовой и Медведевой

Мужчина отметил, что в последнее время среди молодежи конкуренция возрастает. Юные спортсмены стремятся показать себя с лучших сторон и прыгнуть выше остальных сверстников. Так серьезную "угрозу" для двух знаменитых фигуристок составляет их более молодая коллега – Алена Трусова. Тем не менее, Авербух отмечает, что сбрасывать со счетов Алину и Евгению еще рановато.
"Обе сражаются и показывают очень хорошее, осознанное и зрелое катание. Но дело в том, что для победы им недостаточно их прошлогодних наборов прыжков. Мало просто поддерживать былую форму. Как воздух им нужно выучить четверные прыжки или как минимум тройной аксель. В противном случае и Алина, и Женя будут вынуждены рассчитывать лишь на ошибки соперниц ", – передает слова Ильи RT.
Впрочем, несмотря на тот факт, что девушки начинают отставать от соперниц, у них еще есть возможность проявить себя в качестве профессионалов большого спорта. Авербух считает, что фигуристкам есть, куда развиваться и расти. Если у них все получится, то можно предполагать, что вскоре их имена войдут в историю мирового фигурного катания.
"Считаю, что они еще смогут рассчитывать на нечто большее. Однако для этого необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая. Знаю, что Женя уже разучивает тройной сальхов. Как только они запрыгают четверные прыжки, соперницам не поздоровится", – подытожил Илья.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?