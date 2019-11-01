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Спорт

"Это была трагедия": растоптанная Загитова собралась отомстить сопернице

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила отомстить сопернице. Для показательных выступлений девушка подготовила мощную программу, которая не оставит той шансов.
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Историей номера Алина Загитова поделилась с журналистами. Фигуристка рассказала, что он будет посвящен матери хореографа Даниила Глейхенгауза – Людмила Шалашова скончалась 29 августа на 72-м году жизни.

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"Такой программы у меня точно еще не было. Такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде", – цитирует Загитову RT, ссылаясь на РИА Новости.

"Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше", – отметила спортсменка.

Загитова добавила, что с максимальной точностью попытается передать чувства хореографа, хоть и не уверена, что это получится в полной мере. По крайней мере, она готова вложить в выступление весь свой талант.

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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Стоит отметить, что оценки на фигурном катании выставляются не только за мастерски исполненные элементы, но и за артистизм. Если у Алины Загитовой все получится, она получит шанс обойти свою главную конкурентку Алену Косторную, а также обогнавшую ее на одном из этапов Гран-при Александру Трусову.

Автор: 1 ноября 2019, 13:36
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