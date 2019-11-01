"Это была трагедия": растоптанная Загитова собралась отомстить сопернице

Историей номера Алина Загитова поделилась с журналистами. Фигуристка рассказала, что он будет посвящен матери хореографа Даниила Глейхенгауза – Людмила Шалашова скончалась 29 августа на 72-м году жизни.
"Такой программы у меня точно еще не было. Такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой, которая работала со мной долгое время, готовила меня к Олимпиаде", – цитирует Загитову RT, ссылаясь на РИА Новости.
"Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше", – отметила спортсменка.
Загитова добавила, что с максимальной точностью попытается передать чувства хореографа, хоть и не уверена, что это получится в полной мере. По крайней мере, она готова вложить в выступление весь свой талант.
Стоит отметить, что оценки на фигурном катании выставляются не только за мастерски исполненные элементы, но и за артистизм. Если у Алины Загитовой все получится, она получит шанс обойти свою главную конкурентку Алену Косторную, а также обогнавшую ее на одном из этапов Гран-при Александру Трусову.
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