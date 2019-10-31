Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой

Совсем скоро во Франции пройдет новый этап Гран-при. На соревнования в Гренобле из российских фигуристок в одиночном катании заявлены Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова. Эксперты, проанализировавшие выступления спортсменок, пришли к выводу, что борьба за победу пойдет сугубо между двумя ученицами Тутберидзе.
Их предположения обоснованны. Международный союз конькобежцев опубликовал контент, который намерены показать во время состязаний российские спортсменки.
Общая сумма баллов за прыжковые элементы Загитовой составляет 67,28. В это же время у Косторной программа куда сложнее. Она единственная, кто заявил прыжки из категории ультра-си. В свой прокат Алена включила три тройных акселя. Стоит отметить, что это сложные элементы, которые даются далеко не всем. Загитова пока не может их выполнить.
Таким образом, предположительная сумма баллов Косторной составляет 77,9. Если обе фигуристки выполнят все прыжки абсолютно чисто, то у юной фигуристки выйдет как минимум на десять баллов больше, чем у Загитовой, сообщает Life.
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