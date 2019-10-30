Придавившей Загитову чемпионке дали ценный совет

Знаменитая спортсменка Алена Леонова дала юной коллеге несколько ценных советов, которые помогут девочке раскрыть потенциал. Фигуристка высказалась, что обскакавшей Загитову ученице Тутберидзе еще есть куда расти.

Леонова искренне считает, что Александра Трусова, установившая два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде, может стать еще лучше. Несмотря на то, что девочка уже показала себя как высококлассного профессионала, она может добиться огромных высот, если продолжит так же упорно тренироваться.

"Видно, что Трусова работает над своим катанием. Программы стали эмоциональнее и интереснее. На четверные прыжки она заходит долго, с тщательной концентрацией, и это нормально. Мальчики тоже делают так, перебежками едут перед четверными. Когда заканчивается первая часть программы, где у Александры три четверных, она раскрывается", – передает слова Алены RT со ссылкой на издание "Бизнес Online".

Спортсменка отметила, что пока юная чемпионка не раскрыла талант. Однако это можно исправить путем доработки номеров до совершенства. По словам Леоновой, Трусова выполняет невероятно сложные элементы фигурного катания, которые нередко тяжело даются даже профессионалам.

"Посмотрите на двойной аксель Трусовой в произвольной: она заходит на него практически без подготовки, как Ханю на тройной лутц. Это выглядит очень эффектно и эстетично. И ценится судьями", – обратила внимание Алена.

"У нее красивые связки и интересные выезды с прыжков. Со временем Саша наработает и катание, и хореографию, будет лучше подходить к презентации образа. Нужно подождать", – подвела итог Леонова.