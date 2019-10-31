Раскрыта правда об отношении Медведевой к Загитовой и Тутберидзе

Девушка отметила, что, даже несмотря на тот факт, что Евгению и Алину регулярно сталкивают лбами, знаменитые фигуристки прекрасно ладят между собой. Имел место эпизод, когда Загитова почистила списки в "Инстаграме" и отписалась от Медведевой, однако такие меры не всегда означают выброс людей из собственной жизни.
"Они нормально дружат, я видела. В Питере был чемпионат России. Я там не участвовала, но была в раздевалках, общалась с девочками. Они очень хорошо общаются", – рассказала Елизавета в интервью одному из ютуб-каналов.
Нугуманова отметила, что Медведева, несмотря на уход от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, ладит и с бывшим тренером. По словам девушки, никакого эксцесса между ними нет.
"Они регулярно здороваются. Женя всегда говорит: "Здравствуйте!" Она хорошая девочка. Если она приняла такое решение, значит, для нее так будет лучше", – подытожила Елизавета.
Напомним, что Евгения прекратила занятия с бывшим тренером после разгромного поражения в Корее. Тогда знаменитая российская фигуристка проиграла Загитовой и заняла почетное второе место.
Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.
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