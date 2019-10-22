Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву

Несколько дней назад один из британских таблоидов написал, что Макгрегора вновь обвиняют в изнасиловании. Одна 20-летняя девушка рассказала, что якобы знаменитый боец надругался над ней в начале октября. Издание отмечало, что по словам потерпевшей, изнасилование произошло в автомобиле, припаркованном у одного из пабов Дублина. Впрочем, допрос по этому делу еще не проводился.
Тем не менее, в декабре прошлого года знаменитый спортсмен также был втянут в подобный скандал. Тогда сотрудники полиции арестовали Конора и допросили. Однако в связи с тем, что официальных обвинений не последовало, бойца UFC отпустили.
Мужчина в обоих случаях свою вину отрицает. Его представители отмечают, что из-за большой популярности Макгрегора часто пытаются обвинить. Впрочем, чего именно хотят добиться "жертвы обстоятельств", неизвестно.
Виновен спортсмен в изнасиловании или нет, не ясно. Однако это не отменяет того, что мужчина любит знатно подебоширить. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, он уже устраивал в этом году драку в баре. Один из посетителей напомнил ему о поражении в бою с Нурмагомедовым, из-за чего знаменитый боец взорвался.
Помимо этого Конор также позволил себе ударить пожилого мужчину. Причиной столь агрессивного поведения стал отказ посетителя бара попробовать фирменный виски Макгрегора. Тогда руководство заведения не стерпело нахальства и демонстративно вылило напиток в унитаз.
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