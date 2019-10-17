Стало известно о предстоящей схватке Конора Макгрегора и экс-чемпиона UFC

На своей странице в социальной сети Twitter Макгрегор публично обратился к Эдгару. "С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", – написал боец.
Бывший обладатель титула в легком весе поблагодарил Конора. После этого он объявил о том, что уже согласился на бой. "Теперь дело за тобой и Уайтом", – подчеркнул Фрэнки.
Отметим, ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором. Последний раз американский спортсмен дрался в июле этого года. Тогда он проиграл в чемпионском бою Максу Холлоуэю, сообщает RT.
Happy birthday Frankie, see you in December.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 октября 2019 г.
Напомним, за свою профессиональную карьеру Конор потерпел всего четыре поражения. Последний раз он проиграл в бою с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Наш соотечественник смогу победить благодаря удушающему приему в четвертом раунде. Но несмотря на то, что Хабиб выиграл в схватке, ему отказались торжественно вручать пояс за непристойное поведение.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Давайте поиграем!
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Стыдно быть девственницей