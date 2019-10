Стало известно о предстоящей схватке Конора Макгрегора и экс-чемпиона UFC

На своей странице в социальной сети Twitter Макгрегор публично обратился к Эдгару. "С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", – написал боец.

Бывший обладатель титула в легком весе поблагодарил Конора. После этого он объявил о том, что уже согласился на бой. "Теперь дело за тобой и Уайтом", – подчеркнул Фрэнки.

Отметим, ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором. Последний раз американский спортсмен дрался в июле этого года. Тогда он проиграл в чемпионском бою Максу Холлоуэю, сообщает RT.

Happy birthday Frankie, see you in December.