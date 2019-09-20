Объявлено о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о сроках возвращения в октагон. Свой последний поединок боец провел почти год назад.
"Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведем турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет выступать там, он может вернуться в начале следующего года", – цитирует Уайта RT. Ранее другой боец Хорхе Масвидаль сообщил, что его спарингу с Конором Макгрегором не суждено осуществиться.
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