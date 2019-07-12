Майк Тайсон высказался о шансах Конора Макгрегора победить Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон высказался насчет их схватки. По его мнению, Конор никогда не сможет победить Хабиба. Тем не менее он отдал должное ирландскому бойцу, назвав его гением.
"Я считаю, что Макгрегор – это гений промо. Хабиб победил его, но они снова хотят драться! Люди вновь хотят увидеть их бой. Тем не менее Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не победит. Однако люди все равно готовы платить за этот бой. Макгрегор – гений, этого у него не отнять", – высказался легендарный боксер.
Тайсон считает, что Нурмагомедову стоит снова сразиться с Макгрегором. Он объяснил свою позицию тем, что за схватку с более слабым бойцом россиянин получит больше денег, чем за бой с равным по силе соперником.
Накануне Конор Макгрегор объявил о желании взять реванш. Публика снова томится в предвкушении ожесточенного поединка.
Напомним, в прошлом году заслуженный титул получил Хабиб Нурмагомедов. Он одержал победу над Конором Макгрегором болевым приемом.
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