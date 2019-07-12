Майк Тайсон высказался о шансах Конора Макгрегора победить Хабиба Нурмагомедова

В октябре 2018 года произошло грандиозное событие, которого ждали не только поклонники бокса, но и те, кто не интересовался боями. На ринге столкнулись боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.



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