WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
"Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными", – заявила Хеллеланд.
Вице-президент WADA надеется, что в дальнейшем будет проведена серьезная работа над ошибками, сообщает Russia Today. "Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – добавила она.
Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением Российского антидопингового агентства будут решены задолго до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Мы каждую неделю работаем с российскими властями последние 15 месяцев по вопросу соответствия РУСАДА кодексу WADA. В ближайшее время пройдут новые встречи. Я уверен, что проблемы будут решены задолго до летней Олимпиады", – заявил Риди на пресс-конференции.
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