WADA отстранило Россию за допинг

Вот уже на протяжении нескольких лет российский спорт то и дело попадает в центр международного скандала, начавшегося в 2015 году и связанного с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. Основная часть допинг скандала разразилась 9 ноября 2015 года после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчете содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.





WADA отстраняет Россию от Олимпийских игр и других международных турниров







9 декабря 2019 года всплыли очередные допинг новости. Международный олимпийский комитет поддержал решение исполкома WADA. Представители Олимпийского движения одобрили единодушно принятое исполнительным комитетом WADA решение, полностью соответствующее заявлению, сделанному ранее Исполнительным комитетом МОК и одобренному Олимпийским саммитом. В соответствии с вердиктом WADA, Россию должны на четыре года отстранить от всех крупных международных соревнований из-за допинг скандала. Позже WADA разъяснило, что сборная России по футболу также не сможет выступить на чемпионате мира в 2022 году под своим флагом.

Уточняется, что WADA отстранит от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 145 российских спортсменов из-за нового допинг скандала. Такая число не случайно. В отчете WADA говорится, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории стало невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил именно 145 из 298 российских спортсменов, которые ранее были заподозрены в использовании запрещенных препаратов.

Допинговый скандал перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане





Из-за предыдущего допинг скандала МОК не разрешил российской сборной участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе. "Чистым" спортсменам из России МОК позволил выступать на Играх только в нейтральном статусе, их форма содержала аббревиатуру OAR (Olympic Athlete from Russia). Российским атлетам было запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.

