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WADA отстранило Россию за допинг

Допинг стал большой проблемой для России, уверены в WADA. Фото: www.globallookpress.com

Вот уже на протяжении нескольких лет российский спорт то и дело попадает в центр международного скандала, начавшегося в 2015 году и связанного с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. Основная часть допинг скандала разразилась 9 ноября 2015 года после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчете содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.


WADA отстраняет Россию от Олимпийских игр и других международных турниров


9 декабря 2019 года всплыли очередные допинг новости. Международный олимпийский комитет поддержал решение исполкома WADA. Представители Олимпийского движения одобрили единодушно принятое исполнительным комитетом WADA решение, полностью соответствующее заявлению, сделанному ранее Исполнительным комитетом МОК и одобренному Олимпийским саммитом. В соответствии с вердиктом WADA, Россию должны на четыре года отстранить от всех крупных международных соревнований из-за допинг скандала. Позже WADA разъяснило, что сборная России по футболу также не сможет выступить на чемпионате мира в 2022 году под своим флагом.

Уточняется, что WADA отстранит от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 145 российских спортсменов из-за нового допинг скандала. Такая число не случайно. В отчете WADA говорится, что из-за манипуляций в Московской антидопинговой лаборатории стало невозможно проверить на нарушение антидопинговых правил именно 145 из 298 российских спортсменов, которые ранее были заподозрены в использовании запрещенных препаратов.

Допинговый скандал перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане


Из-за предыдущего допинг скандала МОК не разрешил российской сборной участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе. "Чистым" спортсменам из России МОК позволил выступать на Играх только в нейтральном статусе, их форма содержала аббревиатуру OAR (Olympic Athlete from Russia). Российским атлетам было запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.

Вскрылась шокирующая правда о Родченкове в деле о допинг-скандале

Вскрылась шокирующая правда о Григории Родченкове в деле о допинг-скандале
Скандальная история с информатором WADA Григорием Родченковым получила продолжение. Подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории оказались поддельными. В ходе исследования документов эксперты поняли, что подписи Григория Родченкова под показаниями в деле бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой взяты из другого источника.

Появилась информация об отстранении сборной России от ЧМ по футболу

Появилась информация об отстранении сборной России от ЧМ по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Москву о невозможности участия российской команды в чемпионате мира по футболу 2022 года. Сообщение опубликовал катарский спортивный телеканал BeIN Sports.  Заявление было размещено в "Твиттере" телеканала.

"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады

"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
Решение исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других важных международных соревнований на четыре года, стало серьезным ударом для отечественного спорта. Впрочем, атлеты смогут принять участие в мероприятиях, если согласятся выйти под нейтральным флагом. О том, как расценивать подобное поведение спортсменов, рассказал депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев. Отстранение России от Олимпиады вызвало сильное возмущение среди российских спорстменов.

В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс

В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова высказалась по поводу решения исполкома WADA, по которому Россию отстранили от Олимпиады и других спортивных соревнований на четыре года. Со свойственным спортсменам оптимизмом она призвала поискать в происходящем хоть какие-то плюсы. Суровое решение WADA касается всех российских спортсменов, в том числе и тех, кто даже не давал повода усомниться в соблюдении антидопинговых правил.

Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA

Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
Российским спортсменам нет никакого смысла выступать на грядущих спортивных соревнованиях без флага и гимна. Решение Всемирного антидопингового агентства прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.  Эксперт напомнил известные слова премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение, которое фактически закрывает для России дорогу в большой спорт на четыре года. О том, чего добиваются международные спортивные чиновники, в разговоре с "Дни.ру" рассказал политолог Армен Гаспарян. "Я не могу сказать, что для меня последовавшее решение WADA стало в хоть какой-то мере неожиданным", – подчеркнул Армен Гаспарян.

Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой

Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял крайне суровое решение. Спортивные чиновники фактически отстранили Россию от Олимпиады и от других престижных международных соревнований. Однако некоторые оппоненты считают, что эта мера слишком мягка. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд призналась, что была расстроена решением на четыре года запретить российским спортсменам выступать под своим флагом и в сопровождении российского гимна.

Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию

Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
Исполнительный комитет WADA вынес суровое решение в отношении России. Страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение. Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом. Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой суровые последствия для отечественных спортсменов.

Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта

Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта
WADA взялось за старое. Новый допинг-скандал поставил отечественный спорт под удар: в международной организации грозят на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований, включая Олимпийские игры 2020 года. Происходящее не имеет никакого отношения к спорту, все обвинения в адрес Москвы – чистая политика, уверены опрошенные "Дни.ру" эксперты. По их мнению, России стоит готовиться к самому негативному повороту событий.  Вопросы у функционеров WADA вызвали допинг-пробы 2012-2015 годов, которые Российская антидопинговая комиссия (РУСАДА) обязалась передать на изучение в обмен на восстановление в правах.

Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко. Лысенко отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов.

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