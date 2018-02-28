WADA загнало Россию в новую яму: что происходит?

27 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несколько раз изменило решение о запрете международных соревнований на территории России. В официальных письмах его представителей российским СМИ – диаметрально противоположные ответы.

Все началось с новости о том, что согласно поправкам в Кодексе WADA, принятым еще в конце 2017 года, у России возникнут серьезные проблемы с проведением международных соревнований. Нововведения, которые вступают в силу с 1 апреля, гласят, что странам, которые не ратифицировали Конвенцию ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, и тем государствам, чьи национальные олимпийские комитеты или антидопинговые организации были признаны несоответствующими Кодексу WADA, будет запрещено подавать заявки на проведение турниров.

С учетом того, что РУСАДА не соответствует этому кодексу, все российские заявки на проведение международных стартов под эгидой федераций, подписавших Кодекс WADA, автоматически будут отклонены.

Как сообщает Life.ru, в ответ на вопрос о трактовках изменений в решении WADA направило два письма, в которых содержались данные, противоречащие друг другу. В первом говорится, что федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира только в странах, не имеющих проблем с допингом. Во втором же запрет прописан четко и безапелляционно: нельзя и точка. Более того, если в первом ответе сказано, что изменений не стоит ждать раньше 2021 года, то во втором указано: нововведения вступают в силу уже 1 апреля текущего года.

Судя по скриншотам, предоставленным отечественными СМИ, ответы были направлены от одного и того же представителя WADA: всего за пару часов решение организации радикально изменилось. Такая спешность была бы уместна в случае, если бы поправки принимались в срочном порядке, однако о них было известно еще в ноябре прошлого года. Получается, разные департаменты WADA не могут согласовать единое решение?

Исходя из последнего ответа представителей Всемирного антидопингового агентства, перспективы России в проведении международных мероприятий неоднозначны. РУСАДА сможет восстановиться в правах не раньше мая. Если же восстановление не состоится, то все заявки на проведение международных турниров в России будут отклонены, а это порядка ста видов спорта, чьи федерации подписали условия Кодекса WADA.