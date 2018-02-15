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Спорт

Россия расколола МОК после допинг-скандала

Фото: GLOBAL LOOK press/Jon Olav Nesvold
Экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд зачастую одинок в своих резких высказываниях о решениях, которые принимает Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российского спорта. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. 

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Во время сессии МОК, которая предваряла старт Игр-2018, Паунд заявил, что пропустит церемонию закрытия соревнований, если Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах и наши атлеты примут участие в ней под национальным флагом. Комментируя это высказывание, Адамс заявил, что Паунд как один из старейших членов МОК имеет право на свою точку зрения.

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"Другое дело, что он представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек. А, бывает, вообще никто не разделяет, и тогда он одинок в своих критических замечаниях", – приводит слова представителя МОК ТАСС.

При этом он добавил, что все решения относительно России принимаются демократическим путем – голосованием. "Так что он, будучи сторонником демократии, должен уважать принимаемые решения", – добавил Адамс.

Наши спортсмены в связи с дисквалификацией ОКР выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России (ОAR). Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхенчхане МОК может восстановить национальный Олимпийский комитет, что позволит российским атлетам пройти на церемонии закрытия соревнований под флагом России.

Как писали Dni.Ru, ранее МОК направил новое требование Федерации хоккея России. Организации настоятельно рекомендовали отказаться от использования национальной символики. Члены комитета повесили на сборную России очередной запрет: спортивным чиновникам нельзя использовать флаг страны и другую национальную символику даже в социальных сетях.

Напомним, во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро из-за допинг-скандала российская сборная не смогла послать на соревнования всех заявленных атлетов – порядка половины спортсменов были отстранены от участия в Олимпиаде из-за подозрений в употреблении запрещенных веществ. Многие российские спортсмены по неизвестным причинам попали в доклад главы комиссии WADA Ричарда Макларена.   

Автор: Людмила Фоканова15 февраля 2018, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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