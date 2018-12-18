"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ

Мосгорсуд не внял доводам защиты и оставил под стражей Павла Мамаева, Александра Кокорина и младшего брата последнего. Поведение спортсменов на суде вызвало новую волну негатива.

Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и продлил им арест. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Аналогичное решение было принято судом по поводу апелляций младшего брата Кокорина Кирилла и приятеля спортсменов, еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого. Таким образом, все участники инцидента останутся в СИЗО "Бутырка" минимум до 8 февраля.

Поведение футболистов на суде, в особенности брата спортсмена, возмутило общественность. Кокорин-младший заявил, что он и его друзья не заслуживает подобного наказания и мнения об их преступлении.

"Я не думаю, что мы сделали что-то такое страшное, как это видит вся страна и СМИ. Ваша честь, я надеюсь на Ваше высококлассное решение, что Вы посмотрите на это со всех сторон и измените меру пресечения", – заявил Кирилл.

Как сообщалось, Кокорин, Мамаев и их соучастники устроили две драки в Москве. Сначала они избили на парковке водителя ведущей Первого канала, а затем напали в кафе в районе Арбата на чиновника Минпромторга Дениса Пака.