Дебош Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей утром 8 октября устроили драку в кафе на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

10 октября Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию, после чего задержали на 48 часов. Решение о дальнейшей мере пресечения должен принять Тверской суд Москвы. По последним данным, установлены и остальные трое участников драк. В их числе – младший брат Кокорина Кирилл. Все они задержаны.