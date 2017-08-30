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Дебош Кокорина и Мамаева

Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/kokorin9

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей утром 8 октября устроили драку в кафе на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.  Позже выяснилось, что до посещения кафе та же компания избила водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

10 октября Кокорина и Мамаева вызвали на допрос в полицию, после чего задержали на 48 часов. Решение о дальнейшей мере пресечения должен принять Тверской суд Москвы. По последним данным, установлены и остальные трое участников драк. В их числе – младший брат Кокорина Кирилл. Все они задержаны.

По стопам брата: Кирилл Кокорин задержан за пьяную драку в московском кафе

По стопам брата: Кирилл Кокорин задержан за пьяную драку в московском кафе
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с другом Кареном Григоряном оскандалились из-за своего неподобающего поведения. По имеющейся информации, молодые люди всю ночь распивали алкоголь.

Отсидевшему за побои Кокорину стали платить зарплату уборщика

Отсидевшему за побои Александру Кокорину стали платить зарплату уборщика
Александр Кокорин прокомментировал заявление известного комментатора Василия Уткина. По его данным, 28-летний футболист по соглашению с петербургским клубом "Зенит-2" получает 20 тысяч рублей в месяц. Спортсмен не имеет права разглашать условия своего контракта с клубом.

"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения

Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
Полузащитник "Ростова" поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Павел Мамаев призвал пользователей Сети "не копаться в грязном белье чужой семьи". Футболист дал интервью своей супруге Алане на ютуб-канале "Пластика".

Кокорину вынесли жестокий приговор

Российский футбольный союз вынес Кокорину приговор
Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации спортсмена для участия в чемпионате России. Он не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить Александра Кокорина вне регистрационного периода. Главный тренер клуба Сергей Семак высказался на своей странице в "Инстаграм".

Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились

Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева после освобождения опустилась
Освободившиеся из колонии футболисты "подешевели". Александр Кокорин и Павел Мамаев потеряли в стоимости как игроки. Эксперты оценили нынешнюю стоимость спортсменов.

"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева

Жене дали под дых после освобождения Мамаева
Футболисты, устроившие громкий дебош осенью 2018 года, досрочно покинули колонию. Павел Мамаев сделал селфи с женой Аланой, которое та выложила на своей странице в Инстаграм. Супруга приехала встречать спортсмена.

"Три дня пролетели": жена Мамаева заинтриговала странным заявлением

"Три дня пролетели": жена Мамаева заинтриговала странным заявлением
Супруга заключенного футболиста высказалась на своей странице в Instagram. Алана Мамаева намекнула на трехдневное свидание с Павлом Мамаевым. Жена спортсмена, ставшего фигурантом дебоша в центре Москвы, опубликовала архивный снимок.

Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Жена Кокорина устроила истерику в зале суда
Дарья Валитова и Алана Мамаева в шоке от приговора своим мужьям-футболистам. Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки, что вызвало крайне эмоциональную реакцию у их родных. У супруги Александра, Дарьи Валитовой в зале суда случилась истерика – сдали нервы.

Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула

Суд над Кокориным и Мамаевым забуксовал из-за стула
 Суд над Кокориным и Мамаевым затягивается. Защита футболистов требует предъявить стул, которым был нанесен удар чиновнику Денису Паку. Адвокаты хотели бы взглянуть и на "Мерседес", водителя которого избили спортсмены. Кокорин и Мамаев выразили свое возмущение в суде: футболистам не представили главные вещественные доказательства.

Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"

Захотел крови: Кокорин пожелал посмотреть на зверскую драку с футболистом "Спартака"
Находящийся в СИЗО спортсмен прокомментировал инцидент, когда игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев сбил гражданина США на "зебре" и поколотил его. Александр Кокорин саркастически отреагировал на известие. Футболист объяснил, что весь день находился в суде и не в курсе случившегося.

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