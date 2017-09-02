Шарапова смачно приложила "королеву обнаженки"
"Не я составляю расписание. Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвертый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю", – едко прокомментировала Маша.
Ранее Возняцки обвинила организаторов турнира в неуважении. "Расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на корт №5 пятым запуском – это неприемлемо. Человек, который вернулся после травм и поднялся на пятое место, заслуживает играть на более крупном корте, чем корт №5", – заявила она.
Но больше всего Каролину возмутило то, что именно Мария все матчи в рамках US Open проводит на центральном корте. "Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте – это очень сомнительное решение", – отметила датчанка.
Это не первый раз когда Возняцки выступает блюстителем нравственности на теннисных турнирах. Так ранее она назвала специальные приглашения Шараповой на турниры неуважением к другим игрокам.
Примечательно, что в вопросах, которые не связаны со спортом, у Каролины совсем иные нравственные критерии. Теннисистку уже давно называют королевой обнаженки. Такое звание она получила за любовь к "голым" фотосессиям. Шикарная фигура Возняцки часто мелькает на страницах глянцевых журналов.
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