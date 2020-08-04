Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира. Заслуженный мастер спорта России.
Достижения:
Обладательница некалендарного («карьерного» Большого шлема) в одиночном разряде.
Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).
Победительница итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде.
Обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015).
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Финалистка 2 юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.
Была самой молодой финалисткой юниорского Открытого чемпионата Австралии в истории тенниса (14 лет 9 месяцев), до 2017 года, когда ее превзошла Марта Костюк.