Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела

Мария Шарапова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой предстала в нетипичном для себя образе. Спортсменка окончила профессиональную карьеру полгода назад и сейчас занимается бизнесом. На снимке теннисистка одета в короткую фиолетовую майку, велосипедки телесного оттенка и розовый купальник.