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Мария Юрьевна Шарапова

теннисистка
Мария Юрьевна Шарапова
  • Дата рождения: 19 апреля 1987
  • Место рождения: Нягань, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 188
  • Вес: 59
  • Размер груди: 2

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира. Заслуженный мастер спорта России.

Достижения:

Обладательница некалендарного («карьерного» Большого шлема) в одиночном разряде.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Победительница итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде.

Обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015).

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Финалистка 2 юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.

Была самой молодой финалисткой юниорского Открытого чемпионата Австралии в истории тенниса (14 лет 9 месяцев), до 2017 года, когда ее превзошла Марта Костюк.

Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая

Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая
Теннисистка Мария Шарапова впервые стала мамой. Однако, даже спортивное прошлое не подготовило ее к последствиям родов. 35-летняя легенда тенниса Мария Шарапова впервые стала мамой.

Родившая Шарапова не постеснялась показать момент кормления малыша

Родившая Шарапова не постеснялась показать момент кормления малыша
Мария Шарапова наслаждается материнством. О том, что прославленная теннисистка ждет ребенка, стало известно весной этого года.

Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей

Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей
Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова недавно стала молодой мамой. У Марии Шараповой и ее возлюбленного Александра Гилкса в первый день июля родился долгожданный сын Теодор.

"Какое солнышко": Тайно родившая Шарапова показала сына

"Какое солнышко": Тайно родившая Шарапова показала сына
Мария Шарапова опубликовала снимок с новорожденным наследником. О беременности Марии Шараповой стало известно весной этого года, а накануне она родила сына от предпринимателя Александра Гилкиса.

"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой

"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой
Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. На днях появилась информация о том, что 35-летняя Мария Шарапова наконец стала мамой.

35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
Россиянка Мария Шарапова впервые открыто заявила о материнстве. Пятикратная победительница турниров Большого шлема теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в 2000 году.

Шарапова показала фото своей беременности

Шарапова показала фото своей беременности
Спортсменка забеременела впервые в 35 лет от друга принца Гарри. 35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова сообщила в своем аккаунте, что готовится стать матерью в первый раз.

Роскошные мужчины Шараповой

Роскошные мужчины Шараповой
Российская спортсменка встретила свою настоящую любовь и на днях объявила о помолвке. Избранником звезды стал один из самых завидных женихов Великобритании Александр Гилкс. Известно, что он является другом принца Гарри и основателем аукционного дома. В своем "Инстаграм" теннисистка призналась, что сказала "да" в первый же день их встречи.

Мария Шарапова выходит замуж

Мария Шарапова выходит замуж
Мария Шарапова обрадовала поклонников радостной новостью. Легендарная российская теннисистка сообщила о помолвке. Жених звезды — британский миллионер Алекс Гилкс.

Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела

Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
Мария Шарапова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой предстала в нетипичном для себя образе. Спортсменка окончила профессиональную карьеру полгода назад и сейчас занимается бизнесом. На снимке теннисистка одета в короткую фиолетовую майку, велосипедки телесного оттенка и розовый купальник.

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