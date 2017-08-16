Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой

Теннисистка Серена Уильямс высказалась по поводу всенародной любви к своей конкурентке Марии Шараповой. Олимпийская чемпионка заявила, что российскую спортсменку считают более милой, чем ее.

По мнению Серены Уильямс, многие считают, что она выглядит недоброжелательно. Спортсменка уверена, что кажется "очень жесткой, очень грубой и очень уличной". "Но я верю, что девочки в раздевалке могут сказать, что Серена очень милая", – цитирует ее Vogue.

При этом Мария Шарапова, "которая может ни с кем не разговаривать", кажется зрителям гораздо более милой и общительной, чем она, считает Уильямс. "Почему так? Это все из-за моего цвета кожи? Из-за этого я выгляжу грубой? Вот оно, общество, в котором мы живем", – едко заявила теннисистка.

Также Уильямс вспомнила выражение, согласно которому афроамериканцам необходимо быть в два раза лучше других, чтобы их ценили так же. "Но я не возражаю против того, чтобы быть вдвое лучше", – заключила спортсменка.

Между тем находящаяся на солидном сроке беременности Серена Уильямс рассказала, что планирует вернуться в большой спорт уже к началу турнира Australian Open – 2018. Теннисистка заявила, что он стартует всего через три месяца после ее родов. "Конечно, мне придется нелегко. При этом я понимаю, что если я вернусь и буду проигрывать, то начнутся разговоры о том, что я уже не та – особенно с учетом того, что мне уже не 20 лет", – признала она.

Напомним, ранее Мария Шарапова рассказала, что Серена Уильямс возненавидела ее еще на Уимблдонском турнире в 2004 году. После того, как 17-летняя россиянка победила ее, соперница расплакалась в раздевалке и пообещала "больше никогда не проигрывать этой маленькой *****". "Люди меня часто спрашивают, почему у меня столько проблем в матчах с Сереной Уильямс. Думаю, что ответ кроется в той самой раздевалке", – пояснила Шарапова.