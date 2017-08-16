Завистливая Уильямс объяснила всенародную любовь к Шараповой
По мнению Серены Уильямс, многие считают, что она выглядит недоброжелательно. Спортсменка уверена, что кажется "очень жесткой, очень грубой и очень уличной". "Но я верю, что девочки в раздевалке могут сказать, что Серена очень милая", – цитирует ее Vogue.
При этом Мария Шарапова, "которая может ни с кем не разговаривать", кажется зрителям гораздо более милой и общительной, чем она, считает Уильямс. "Почему так? Это все из-за моего цвета кожи? Из-за этого я выгляжу грубой? Вот оно, общество, в котором мы живем", – едко заявила теннисистка.
Также Уильямс вспомнила выражение, согласно которому афроамериканцам необходимо быть в два раза лучше других, чтобы их ценили так же. "Но я не возражаю против того, чтобы быть вдвое лучше", – заключила спортсменка.
Между тем находящаяся на солидном сроке беременности Серена Уильямс рассказала, что планирует вернуться в большой спорт уже к началу турнира Australian Open – 2018. Теннисистка заявила, что он стартует всего через три месяца после ее родов. "Конечно, мне придется нелегко. При этом я понимаю, что если я вернусь и буду проигрывать, то начнутся разговоры о том, что я уже не та – особенно с учетом того, что мне уже не 20 лет", – признала она.
Напомним, ранее Мария Шарапова рассказала, что Серена Уильямс возненавидела ее еще на Уимблдонском турнире в 2004 году. После того, как 17-летняя россиянка победила ее, соперница расплакалась в раздевалке и пообещала "больше никогда не проигрывать этой маленькой *****". "Люди меня часто спрашивают, почему у меня столько проблем в матчах с Сереной Уильямс. Думаю, что ответ кроется в той самой раздевалке", – пояснила Шарапова.
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