Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира

Новое платье Марии Шараповой разработано при участии фирмы Nike и итальянского дизайнера Риккардо Тисси. В нем теннисистка выступит на Открытом чемпионате США в конце августа.

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой спортсменка позирует в новом платье. В нем теннисистка выступит в последнем в сезоне турнира Большого шлема – на Открытом чемпионате США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Для поклонников долгое время не выступавшей теннисистки уже само ее участие в турнире – обнадеживающая новость. Напомним, сначала Мария не выходила на корт из-за "мельдониевой" дисквалификации, потом из-за травм.

Околоспортивные комментаторы заметили, что за долгую спортивную карьеру наряды в чёрных цветах всегда приносили Шараповой удачу на US Open. Например, в 2006 году она победила на этом престижном турнире, также выступая в чёрном платье.

Нынешнее элегантное платье разработано совместно фирмой Nike и итальянским дизайнером Риккардо Тисси. Безупречную фигуру Марии выгодно подчеркнут сверкающие кристаллы Сваровски, разбросанные по ткани.

Кстати, как любая женщина, Шарапова любит менять наряды. Всего в гардеробе красавицы около полусотни спортивных платьев, в которых она выступала в прошлые годы, и теперь к ним добавится еще одно. Как завещала Коко Шанель, "у каждой женщины должно быть маленькое черное платье".