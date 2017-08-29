Шарапова в стразах триумфально вернулась в США

Мария Шарапова блестяще сыграла на Открытом чемпионате США, оставив ни с чем соперницу из Румынии. Этот турнир стал для российской теннисистки первым из серии Большого шлема после скандальной дисквалификации.

Шарапова, получившая от организаторов турнира специальное приглашение, обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3, передает ТАСС. В первом раунде россиянка поразила зрителей блестящей игрой, ни разу не оступившись.

Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. По словам российской теннисистки, этот матч показал, ради чего стоит возвращаться на турниры Большого шлема.

"Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы в трудных ситуациях не опускаем руки и продолжаем усердно работать. И такие матчи отвечают на этот вопрос", – прокомментировала свою победу Шарапова.

Также россиянка и прокомментировала свой весьма гламурный теннисный наряд – для американского турнира она выбрала спортивное платье от Nike, инкрустированное стразами Swarovski. "За этими кристаллами Swarovski и маленьким черным платьем девушка, имеющая много мужества, которое никуда от нее не денется", – заявила Мария.

Вероятно, долгий перерыв, связанный с дисквалификацией из-за допинга, пошел спортсменке только на пользу. Ранее из-за травмы Шарапова пропустила Уимблдонский турнир. На Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и отсутствия специального приглашения от организаторов турнира.