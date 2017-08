Шарапова в стразах триумфально вернулась в США

Шарапова, получившая от организаторов турнира специальное приглашение, обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3, передает ТАСС. В первом раунде россиянка поразила зрителей блестящей игрой, ни разу не оступившись.

Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. По словам российской теннисистки, этот матч показал, ради чего стоит возвращаться на турниры Большого шлема.

"Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы в трудных ситуациях не опускаем руки и продолжаем усердно работать. И такие матчи отвечают на этот вопрос", – прокомментировала свою победу Шарапова.

Также россиянка и прокомментировала свой весьма гламурный теннисный наряд – для американского турнира она выбрала спортивное платье от Nike, инкрустированное стразами Swarovski. "За этими кристаллами Swarovski и маленьким черным платьем девушка, имеющая много мужества, которое никуда от нее не денется", – заявила Мария.

New York, WOW!! How can I sleep after this! @usopen pic.twitter.com/mtIbMEW24f

Вероятно, долгий перерыв, связанный с дисквалификацией из-за допинга, пошел спортсменке только на пользу. Ранее из-за травмы Шарапова пропустила Уимблдонский турнир. На Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и отсутствия специального приглашения от организаторов турнира.

"This girl has a lot of grit and she's not going anywhere," @MariaSharapova after her win over (2) Halep tonight.#USOpen pic.twitter.com/UAyA9hyBoi