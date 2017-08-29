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Спорт

Шарапова в стразах триумфально вернулась в США

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Juergen Hasenkopf
Мария Шарапова блестяще сыграла на Открытом чемпионате США, оставив ни с чем соперницу из Румынии. Этот турнир стал для российской теннисистки первым из серии Большого шлема после скандальной дисквалификации.
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Шарапова, получившая от организаторов турнира специальное приглашение, обыграла румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3, передает ТАСС. В первом раунде россиянка поразила зрителей блестящей игрой, ни разу не оступившись. 

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Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. По словам российской теннисистки, этот матч показал, ради чего стоит возвращаться на турниры Большого шлема. 

"Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы в трудных ситуациях не опускаем руки и продолжаем усердно работать. И такие матчи отвечают на этот вопрос", – прокомментировала свою победу Шарапова. 

Также россиянка и прокомментировала свой весьма гламурный теннисный наряд – для американского турнира она выбрала спортивное платье от Nike, инкрустированное стразами Swarovski. "За этими кристаллами Swarovski и маленьким черным платьем девушка, имеющая много мужества, которое никуда от нее не денется", – заявила Мария. 

Вероятно, долгий перерыв, связанный с дисквалификацией из-за допинга, пошел спортсменке только на пользу. Ранее из-за травмы Шарапова пропустила Уимблдонский турнир. На Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и отсутствия специального приглашения от организаторов турнира.

Автор: Рудольф Великолепный29 августа 2017, 09:53

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