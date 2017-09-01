Плющенко и Буянова "сговорились" против Сотниковой

Самой обсуждаемой темой в фигурном катании после завершения карьеры Юлией Липницкой стала травма олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Тренер Евгений Плющенко уверен, что в постоянных постолимпийских неудачах его подопечной "виновато" шоу "Ледниковый период". Такую же точку зрения, словно сговорившись с Плющенко, высказывает и первый наставник Сотниковой - Елена Буянова.

Несмотря на горячую поддержку и заступничество, которые Плющенко обеспечивает Сотниковой в соцсетях, он уверен: участие в "Ледниковом периоде" было ошибкой. Знаменитый фигурист считает, что выступления в любом шоу вредят подготовке к соревнованиям.

"Если на тот момент был запланирован спортивный сезон, то никаких "ледниковых" проектов не должно было быть. Шоу в таких случаях должны быть сведены до минимума. И то катать на них нужно не показательные номера, а короткую и произвольную программы. Тогда это будет идти в плюс", – заявил фигурист.

Интересно, что первый тренер Сотниковой, Елена Буянова, с ним согласна. Наставница, интервью которой вышло практически одновременно с публикацией Плющенко, вспоминает, что после травмы в 2015 году Аделине было очень тяжело восстанавливаться. Она набрала вес, потеряла мотивацию. Девушку постоянно звали на шоу "Ледниковый период", предлагали солидные гонорары. Однако фигуристка и ее тренер зарабатыванию денег предпочли спортивную карьеру и мировые достижения.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 28 2017 в 10:54 PDT

"Планы мы утвердили, а буквально через два дня, когда вернулись из Сочи в Москву, Аделина сказала, что идет выступать в "Ледниковый период". Для меня это стало… ну, вот такой последней точкой, наверное. Знаете, лимит доверия – он потому и лимит, что имеет свои границы", – сказала в интервью "Спорт-Экспресс" Буянова.

Это послужило отправной точкой в конфликте тренера и фигуристки. Елена разочаровалась в подопечной и стала корить себя, что не смогла повлиять на нее. "Я дала спортсменке возможность делать то, что она хотела, и это, безусловно, моя вина. Но я не могла тогда поступить по-другому – видела, как сильно все это нравится Аделине", – сокрушается бывшая наставница чемпионки.

Напомним, ранее Плющенко объявил, что его подопечная пропустит сезон из-за травмы голеностопа. Это будет уже второй сезон, в котором не появится Сотникова. Чемпионка Игр в Сочи и серебряный призер чемпионатов Европы не выступала в прошлом сезоне.