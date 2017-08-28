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Спорт

Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой

Аделина Сотникова. Фото: wikipedia.org
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пропустит сезон 2017/18 из-за травмы. Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что спортсменка никогда не вернется на лед.
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О том, что чемпионка будет вынуждена пропустить спортивный сезон, сообщил ее тренер Евгений Плющенко. "Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось. Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно", – цитирует фигуриста "Р-Спорт". 

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Плющенко подчеркнул, что его подопечная вовсе не собирается уходить из спорта. "Пропуск сезона не означает окончания карьеры. Сейчас нужно вылечить травму, которая до сих пор имеет место быть из-за того, что, к сожалению, неправильно был поставлен диагноз. Аделина не восстановилась, и это повреждение ее тревожит", – сказал он. 

По словам тренера, у его воспитанницы был разрыв связки голеностопа и перелом косточки в ступне. Медики сначала решили, что спортсменка быстро восстановится, но травма оказалась гораздо серьезнее. 

Многие эксперты сомневаются, что Сотникова действительно вернется на лед. Например, тренер Татьяна Тарасова на сложившуюся ситуацию смотрит скептически и недоумевает, зачем она обещает вернуться в спорт. "Мы смотрим вперед, в будущее. И я не вижу там Аделину. Это просто даже как-то смешно. Я не могу больше на эту тему говорить, мне смешно. Сколько лет мы Женю ждали, теперь Аделину ждать? Это несерьезно. Я уже в эти игры не играю. Это Плющенко с Сотниковой в них играют, а я – нет. Мне это неинтересно. Я серьезный человек, понимаю, что такое спорт, тренировки, соревнования. И я не понимаю, зачем они играют", – заявила она. 

По словам Тарасовой, Сотникова "очень красиво катается", но сейчас женское одиночное выступление стало совсем другим, и спортсменка вряд ли сможет работать в новых условиях. "Она не выйдет никогда, я не верю в это. Я хотела бы, чтобы я была неправа, но, к сожалению, я всегда бываю права в этом. Я хотела бы увидеть Аделину, но, к сожалению, реальность такова, что она не выйдет", – добавила тренер. 

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что Сотникова вряд ли вернется на свой уровень. "Я не считаю, что это очень вероятно. Не знаю, зачем мы будем гадать… Но всякие чудеса бывают", – отметил он. 

28 августа 2017, 08:41
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Аделина Сотникова стала невестой

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