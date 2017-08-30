Липницкую подвели слабые нервы

Юная звезда российского фигурного катания, с оглушительным успехом выступившая на Олимпиаде 2014 года и подававшая огромные надежды, неожиданно заявила о завершении карьеры. Причиной этому стала анорексия спортсменки. Dni.Ru решили узнать, сможет ли Липницкая вернуться в большой спорт, и как сложится ее дальнейшая жизнь.

"Кармически ее триумф уже позади. Карты показывают Липницкую надломленным и психологически неуравновешенным человеком. В душе девушки все перевернуто, нет какого-то жизненного стержня. В свое время она смогла собраться в кулак и выдать потрясающий спортивный результат. Но фигуристка будто растратила тем единственным ярким шагом свой потенциал и энергию. Сейчас она совершенно другой человек с совсем другой судьбой", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

На запрос о здоровье карты Таро показали не только анорексию, но и целый ряд других заболеваний, поэтому медиум уверена, что спортивная карьера Липницкой завершена и громких побед больше не будет. "Если Юлия хочет остаться на льду, то ей стоит выбирать ледовые шоу, где с успехом катаются фигуристы, "вышедшие на пенсию". Чем бы я точно не советовала ей заниматься, так это тренерской деятельностью. Юлия попросту должна пожалеть свои слабые нервы", – предупредила таролог.

Что касается личной жизни, то, по словам Абравитовой, девушку ждет новая любовь. "Вообще ее жизнь очень интересная, но… нестабильная, зигзагообразная. Юлия – девушка очень романтичная и духовная, но все эти качества перечеркивает капризность. Ей не только сложно найти общий язык с людьми, она и саму-то себя порой воспринимает с трудом. Отсюда сложности в отношениях с противоположным полом. Но впереди ее ждет два брака, деторождение. В глобальном смысле как женщина она реализуется", – добавила она.