Плющенко резко ответил Тарасовой

Знаменитый фигурист заступился за свою воспитанницу Аделаиду Сотникову. Спортсменка подверглась жесткой критике со стороны профессионального сообщества.

В своем Instagram олимпийский чемпион написал, что ему стыдно за своих коллег, которые выступают с критикой фигуристки. "Вместо того чтобы поддержать девочку, у которой тяжелейшая травма голеностопа, которой и так нелегко, вы накинулись на девчонку!" – написал он в соцсети.

Ранее с критикой Сотниковой выступила знаменитый тренер Татьяна Тарасова. "Мы смотрим вперед, в будущее. И я не вижу там Аделину. Это просто даже как-то смешно. Я не могу больше на эту тему говорить, мне смешно. Сколько лет мы Женю ждали, теперь Аделину ждать? Это несерьезно. Я уже в эти игры не играю. Это Плющенко с Сотниковой в них играют, а я – нет. Мне это неинтересно. Я серьезный человек, понимаю, что такое спорт, тренировки, соревнования. И я не понимаю, зачем они играют", – заявила Тарасова. Не исключено, что Плющенко обращался лично к Татьяне Анатольевне.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 28 2017 в 10:54 PDT

"И пусть сейчас не самый легкий период в твоей жизни и многие коллеги, которые совсем недавно рукоплескали тебе и восхваляли тебя, сейчас дают весьма странные комментарии. Ты – великая спортсменка! Напомню всем! Первая в истории российского женского фигурного катания – олимпийская чемпионка!" – обратился спортсмен к Сотниковой.

Напомним, ранее фигурист объявил, что его подопечная вынуждена пропустить спортивный сезон из-за серьезной проблемы с голеностопом. "Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось. Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно", – цитирует Евгения "Р-Спорт". Это будет уже второй пропущенный сезон для Сотниковой. Чемпионка Игр в Сочи и серебряный призер чемпионатов Европы не выступала в прошлом сезоне.