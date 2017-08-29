Плющенко объяснил печальный конец Липницкой

Новость о завершении карьеры Юлией Липницкой расстроила многих. Поклонники выражают ей свою поддержку, среди них – и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

По его словам, 19-летняя Юлия – великая спортсменка. "Самая молодая олимпийская спортсменка-чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры. Юлечка, жизнь продолжается, ты – большая умница, труженик. Ты – маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом", – написал Плющенко в своем Instagram.

Легендарный российский и советский тренер Алексей Мишин поблагодарил Липницкую за "ее труд, талант и вклад в фигурное катание". Наставник чемпионов считает, что в решении спортсменки нет ничего страшного. Он верит, что талантливый человек талантлив во всем, и желает самой молодой чемпионке одиночного катания за всю историю Олимпийских игр удачи в дальнейшей жизни, чем бы она ни занималась. Слова тренера приводит "Р-Спорт".

Валентин Писеев, еще одна легенда фигурного катания, согласен с Мишиным. Он считает, что у девушки есть все шансы "продлить свою карьеру в шоу-бизнесе". Почетный президент федерации фигурного катания говорит о всевозможных показательных выступлениях и ледовых шоу, в которых Липницкая сможет себя проявить. Он уверен, что зрители еще долго будут восхищаться катанием девушки.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Авг 28 2017 в 10:06 PDT

Напомним, о том, что 19-летняя фигуристка ушла из спорта, ранее рассказала ее мать. "О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии", – отметила она. Комментировать свое решение чемпионка отказалась.