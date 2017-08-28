Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Юлия Липницкая проходила трехмесячное лечение от анорексии. После завершения курса она приняла решение завершить спортивную карьеру.

"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии. Сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной", – рассказала мама 19-летней чемпионки.



В копилке российской спортсменки, уроженки Екатеринбурга, кроме олимпийского золота – серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2014 году, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Зимний чемпионат России в конце 2016 – начале 2017 года Липницкая была вынуждена пропустить из-за тяжелой травмы после злополучного падения на скользкой улице по дороге с тренировки.

Ранее Юлия стала владелицей собственных апартаментов в столичном жилом комплексе "Рассказово". В посвященной фигурному катанию группе в соцсетях чемпионка похвастала подарком. "Рядом лес, озеро на территории, просторные дворы, красивая архитектура... Лично мне напоминает Чикаго. Получилось немного неожиданно… Я не верила, да и раньше, чем в 2018 году, не ждала", – написала она в соцсети "ВКонтакте". Поклонники поддержали фигуристку: "Все у тебя отлично – красотка, глаз не оторвать. Очень рады за тебя! Поздравляем с новосельем и будь счастлива!!! Любим!"

Ранее в СМИ появилась информация о романе Юлии Липницкой и ее коллеги Влада Тарасенко. Об их отношениях заговорили в 2015 году. Вскоре влюбленные перестали скрывать свою страсть. Так, в декабре того же года, на трибуне Малой спортивной арены "Лужников", где проходил кубок "Ростелекома" по фигурному катанию, Тарасенко и Липницкая сидели рядом.

Публикация от Звездные новости (@zvezdnye_novosti___) Июн 20 2017 в 1:37 PDT

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что время олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой давно прошло. "Она звезда, которая блеснула в свое время. Спасибо ей за это", – сказала наставница и добавила, что девочка получила признание, после которого у спортсменов "начинается какой-то другой путь".