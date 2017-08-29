Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Известный тренер и призер Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин прокомментировал неожиданное завершение карьеры Юлии Липницкой. По его словам, из-за "безумного" стремления к худобе у спортсменки в какой-то момент начало сводить ноги.

По словам Жулина, в последнее время Липницкая начала "превращаться в девушку" и набирать лишний вес из-за чего ей стало сложно выступать. "Она потеряла присущую ей легкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счет высоты, а за счет феноменального вращения", – цитирует тренере Russia Today.

После этого, как отметил Жулин, Липницкая начала "безумно худеть", из-за чего у нее появились проблемы со здоровьем – начало сводить ноги. "Вспомните, как осенью 2016-го во время московского "Кубка Ростелекома" она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы", – добавил он.

Жулин подчеркнул, что проблема лишнего веса свойственна всем фигуристкам, выступающим сольно. "Девушек, особенно одиночниц, в этом плане тренировать очень тяжело, потому что им свойственно набирать вес. Липницкая поняла, что в комфортном для неё весе прыгать она больше не сможет, а все время находиться в состоянии анорексии – просто опасно для здоровья. Анорексия – страшная вещь", – подчеркнул тренер.

Первая наставница олимпийской чемпионки Сочи-2014 Елена Левковец прокомментировала ее решение уйти из спорта. По словам тренера, завершение карьеры Липницкой стало для нее полной неожиданностью, передает "Комсомольская правда". "Я сейчас была на сборах в Сочи, но и там все только пожимают плечами. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Скорее всего, все станет понятно, когда начнется сезон", – сообщила Левковец. Сама Липницкая пока отказалась как-либо комментировать свое решение, пишет m24.

Напомним, ранее мать 19-летней спортсменки сообщила о том, что она ушла из спорта. "О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии", – сообщила она журналистам.