Навка оправдала уход Липницкой бессилием
"У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у неё были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться", – высказала свою версию ухода Липницкой из спорта олимпийская чемпионка Татьяна Навка, сообщает издание Ura.Ru.
Как напомнила супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. "Уже вовсю выступают на соревнованиях различного уровня 16-летние девочки", – напомнила Татьяна Навка.
Тем временем свой комментарий по поводу завершения спортивной карьеры Юлией Липницкой дала бывший тренер олимпийской чемпионки Этери Тутберидзе, сообщает "Газета.ru". По словам тренера, с таким количеством наград и титулов Липницкая вполне могла себе позволить уйти из спорта гораздо раньше.
"Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить", – считает Тутберидзе. По ее словам, спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.
А вот чемпионка по конькобежному спорту Олимпийских Игр 2006 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова винит в произошедшем внезапно обрушившуюся на девочку громкую славу. "Понимаете, то, что Юля пережила за довольно короткий срок – очень серьезное испытание. Многие ее любили, многие ее ненавидели. Это очень сложно, особенно в столь юном возрасте" – пояснила Светлана.
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