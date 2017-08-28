Навка оправдала уход Липницкой бессилием

Супруга Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оправдала решение Юлии Липницкой уйти из спорта возможными вескими причинами. Вероятно, у юной олимпийской чемпионки не осталось сил бороться.

"У каждого человека своя судьба. И сложно судить Липницкую. Наверное, у неё были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться", – высказала свою версию ухода Липницкой из спорта олимпийская чемпионка Татьяна Навка, сообщает издание Ura.Ru.

Как напомнила супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, фигурное катание сейчас стало очень молодым видом спорта. "Уже вовсю выступают на соревнованиях различного уровня 16-летние девочки", – напомнила Татьяна Навка.

Публикация от @yulia_lipnitskaya_fan Ноя 5 2016 в 3:00 PDT

Тем временем свой комментарий по поводу завершения спортивной карьеры Юлией Липницкой дала бывший тренер олимпийской чемпионки Этери Тутберидзе, сообщает "Газета.ru". По словам тренера, с таким количеством наград и титулов Липницкая вполне могла себе позволить уйти из спорта гораздо раньше.

Публикация от @yulia_lipnitskaya_fan Июн 6 2017 в 7:35 PDT

"Юлия стала чемпионом Европы, серебряной призеркой чемпионата мира и олимпийской чемпионкой. Некоторые спортсмены катаются десятилетиями и не зарабатывают такое количество медалей. Она могла уйти из спорта гораздо раньше и спокойно жить", – считает Тутберидзе. По ее словам, спорт – это ведь короткая полоса жизни. Все остальное – это жизнь после профессиональной карьеры.

Публикация от @yulia_lipnitskaya_fan Мар 5 2017 в 2:11 PST

А вот чемпионка по конькобежному спорту Олимпийских Игр 2006 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова винит в произошедшем внезапно обрушившуюся на девочку громкую славу. "Понимаете, то, что Юля пережила за довольно короткий срок – очень серьезное испытание. Многие ее любили, многие ее ненавидели. Это очень сложно, особенно в столь юном возрасте" – пояснила Светлана.