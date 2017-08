Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс

Мария Шарапова с Сереной Уильямс могла бы дружить, поскольку обоими девушками движет одна и та же страсть – теннис. Возможно, когда теннисистки закончат свои спортивные карьеры, они и смогут стать подругами.

"Мы с Сереной могли бы стать друзьями, ведь нами движет одна и та же страсть, но мы не друзья. Возможно, когда мы закончим с теннисом, мы сможем дружить", – цитирует Шарапову журнал The People, опубликовавший отрывки из автобиографической книги теннисистки Unstoppable: My Life So Far.



Шарапова считает, что Уильямс возненавидела ее после своего проигрыша на Уимблдонском турнире 2004 года. В финале Шарапова выиграла у Серены, чем довела американку до слез и причитаний в раздевалке.

"После финального матча Серена обняла меня и сказала: "Хорошая работа". Но когда я зашла в раздевалку, я услышала всхлипы. Серена рыдала, а я постаралась уйти как можно быстрее. Думаю, тогда она возненавидела меня как тощую девочку, которая обыграла её в финале Уимблдона. Но еще больше за то, что я увидела, как она плачет. Вскоре после турнира я стала свидетельницей того, как Серена сказала подруге: "Я больше никогда не проиграю этой сучке", – рассказала Шарапова.

Есть и еще одна причина, по которой между двумя спортсменками пробежала черная кошка. И дело не только в их постоянном соперничестве на корте. Ходят упорные слухи, что Мария Шарапова после расставания с очередным бойфрендом закрутила роман с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым. Тот в свою очередь раньше встречался с Сереной. Серена поспешила назвать отношения Шараповой с Димитровым скучными: "Каждое свое интервью она начинает со слов "я так счастлива", но ее никогда не будут приглашать на крутые вечеринки, и если ей хочется жить с парнем, у которого черное сердце, то пусть так оно и будет".

После расставания с Димитровым Уильямс бросилась в обьятья женатого тренера Патрика Муратоглу. Естественно, падкие на сенсации издания успели хорошенько потрепать имя Серены, после чего та решила все-таки протянуть руку дружбы Марии. "Я лично подошла к Шараповой на вечеринке игроков и сказала: прошу прощения, если вы обижены тем, что ваше имя упоминается в этом контексте. Приношу свои искренние извинения", – рассказала Уильямс.