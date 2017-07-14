Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram откровенное фото. Спортсменка продемонстрировала прекрасную фигуру.

По словам Шараповой, так прошли ее выходные. Фотография, на которой она нежится на солнце в черном бикини, за несколько часов набрала более 90 тысяч отметок "Нравится". Подписчики не поскупились на комплименты экс-первой ракетке мира: "Красавица!!!", "Совершенна", "Великолепна", "Я люблю тебя, Мария!"



Напомним, что российская теннисистка выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. По данным Forbes, в 2017 году ее доходы существенно сократились из-за нарушения спонсорских соглашений. Такое положение дел связывают с допинговым скандалом.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Июл 13 2017 в 3:04 PDT

Как писали Dni.Ru, Шарапову уличили в употреблении допинга в начале 2016 года. Она была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом на два года за применение мельдония. Позже срок наказания сократили до 15 месяцев.

Мария Шарапова – российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, обладающих так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Заслуженный мастер спорта России.