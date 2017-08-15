Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, сбежавший на Запад из России, получит поддержку от независимого фонда FairSport. Чтобы деньги давали живее, фонд пугает общество Путиным.

Показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего на Запад так быстро, что в России осталась его семья, вошли в основу второй части доклада главы комиссии Всемирного антидопингового центра (WADA) Ричарда Макларена. В нем говорилось по сути о поголовном применении допинга российскими спортсменами.

Впрочем, документ обошелся без каких-либо доказательств подобных обвинений, однако их и не потребовалось. После его публикации Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе Чемпионата мира-2017, который должен был состояться в Сочи. Настоящую травлю российских спортсменов устроили на Олимпиаде в Рио, а также через западные СМИ.

Теперь бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получит поддержку от независимого фонда FairSport. Фонд, к слову, выступает за искоренение обмана в спорте. На международной краундшифтинговой платформе Go Fund Me организация инициировала сбор средств в поддержку беглого россиянина. На момент написания новости на благую цель пользователи уже пожертвовали более шести тысяч долларов – из необходимого и заявленного в кампании полумиллиона.

"Возможно, вы уже видели документальный фильм "Икар". Главный герой фильма Григорий Родченков еще в порядке, но если верить прессе, его жизнь подвергается риску. Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед. Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его", – указано в комментарии к кампании по сбору средств. "Путин объявил его российским "врагом №1" – описывает "российские ужасы" инициатор кампании, изо всех сил намекая на некую опасность, которая может грозить спортивному функционеру.

Вероятно, имеются в виду слова российского лидера на его ежегодной пресс-конференции. "Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", – приводил слова Путина корреспондент Dni.ru.

