Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
Показания бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего на Запад так быстро, что в России осталась его семья, вошли в основу второй части доклада главы комиссии Всемирного антидопингового центра (WADA) Ричарда Макларена. В нем говорилось по сути о поголовном применении допинга российскими спортсменами.
Впрочем, документ обошелся без каких-либо доказательств подобных обвинений, однако их и не потребовалось. После его публикации Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе Чемпионата мира-2017, который должен был состояться в Сочи. Настоящую травлю российских спортсменов устроили на Олимпиаде в Рио, а также через западные СМИ.
Теперь бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получит поддержку от независимого фонда FairSport. Фонд, к слову, выступает за искоренение обмана в спорте. На международной краундшифтинговой платформе Go Fund Me организация инициировала сбор средств в поддержку беглого россиянина. На момент написания новости на благую цель пользователи уже пожертвовали более шести тысяч долларов – из необходимого и заявленного в кампании полумиллиона.
"Возможно, вы уже видели документальный фильм "Икар". Главный герой фильма Григорий Родченков еще в порядке, но если верить прессе, его жизнь подвергается риску. Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед. Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его", – указано в комментарии к кампании по сбору средств. "Путин объявил его российским "врагом №1" – описывает "российские ужасы" инициатор кампании, изо всех сил намекая на некую опасность, которая может грозить спортивному функционеру.
Вероятно, имеются в виду слова российского лидера на его ежегодной пресс-конференции. "Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", – приводил слова Путина корреспондент Dni.ru.
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На краундшифтинговой платформе Go Fund Me собирают деньги для предателя