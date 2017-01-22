Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге

Западные СМИ опубликовали очередную часть бредовых заявлений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые он сделал в ходе съемок "разоблачающих российский спорт" фильма "Икар". По словам Родченкова, президент Владимир Путин специально выпустил его из тюрьмы, чтобы тот утопил Олимпиаду в Сочи в допинге.

Якобы документальная картина режиссера Брайана Фогеля была показана несколько дней назад в Солт-Лейк-Сити в рамкахкинофестиваля Sundance. Главным героем фильма стал Родченков, сбежал из родной страны бросив жену и дочь. Пока полную версию ленты видели только члены жюри, а в мировых СМИ публикуются лишь рецензии и обрывочные сведения о содержании "Икара".

Так, часть была опубликована в Daily Mail. По данным британских журналистов, в фильме Родченков внезапно заявил, что сидел в тюрьме за оборот запрещенных препаратов. Самое интересное, что вызволил его из заточения якобы сам Путин. При этом беглый чиновник уверяет, что взамен глава государства просил наладил систему сокрытия положительных допинг-проб у представителей России во время Игр в Сочи.

"Как я вышел из тюрьмы? Путин меня выпустил. Каким образом я вернулся к деятельности в Сочи-2014? Это было требование Путина. Я должен был "утопить" Сочи в допинге для победы российских спортсменов в общекомандном зачете", – заявил Родченков.

Любопытно, что слова опального специалиста идут вразрез с фактами. Как сообщает Life.ru,Родченков на самом деле имел проблемы с российскими правоохранительными органами в 2011 году. Однако дело было связано с его сестрой Мариной, обвиненной в незаконном обороте анаболических стероидов. При этом самого Родченкова никто не преследовал и в тюрьму не сажал, а значит, оттуда и не выпускал.

Межтем трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что Родченков действует по принципу "чем чудовищнее ложь – тем быстрее в нее поверят". "Чем больше мы это обсуждаем, ведь тем хуже обстоит ситуация с происходящим. Мы же все дальше и дальше уходим от здравомыслия. Сначала он выдает свою преступную деятельность за государственную стратегию, сегодня мы пожинаем плоды этих докладов канадских юристов", – цитирует Карелина "Р-Спорт".



