Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что в докладе Ричарда Макларена нет веских доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Кроме того, некоторые документы были неправильно переведены.

"WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции", - говорится письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, которое размещено на сайте организации.

Агентство уже запросило более детальные расшифровки документов, используемых Маклареном. Также МОК начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года, фамилии которых фигурируют в докладе Независимой комиссии WADA.

Выводы WADA о докладе Макларена прокомментировала олимпийская чемпионка Светлана Журова. "Родченков сманипулировал, выдав достаточно большую цифру по спортсменам, чтобы это казалось очень значимым. Там же не было фамилий – за номерами и ситуациями. Когда стали разбираться по каждому случаю, скорее всего, выяснилось, что ряд этих спортсменов имеет терапевтические разрешения, по кому-то уже были какие-то решения приняты нашими федерациями. Поэтому выяснилось, что от тысячи там ничего не осталось", – цитирует Life.ru Журову.

Сообщение WADA, что в докладе Макларена нет доказательств вины РФ, подтвердило, что глава Паралимпийского комитета первостатейный мерзавец. — Филипп Масловский (@soulstray) 25 февраля 2017 г.

Напомним, Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре 2016 года, в нем утверждалось, что около тысячи российских спортсменов вовлечены в махинации с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи.

После выпуска этого доклада Россия лишилась права проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в "атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков". Кроме того, Тюмень могут лишить чемпионата мира по биатлону 2021 года.



