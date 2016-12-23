Путин назвал Родченкова негодяем

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков – негодяй, таскавший в страну гадости. "Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", – приводит слова Путина корреспондент Dni.ru.

Глава государства подчеркнул: он не может себе представить, что тот, кто перемещает через государственную границу Канады или США эти запрещенные препараты, никогда и никем не был замечен. "Многие из вас пересекают границу США и Канады – очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", – резюмировал он.

