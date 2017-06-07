Шарапову исключили из элитного клуба

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Падение ее доходов связывают с разгоревшимся в последние годы допинговым скандалом.

По данным Forbes, доходы Марии Шараповой в 2017 году существенно сократились из-за нарушения спонсорских соглашений. В частности, это связано с ее неучастием в спортивных соревнованиях из-за временной дисквалификации.

Отметим, что в 2016 году Мария Шарапова заняла 88 строчку рейтинга, ее годовой заработок составил 21,8 миллиона долларов. Примечательно, что спортсменка была членом этого элитного клуба на протяжении одиннадцати лет. Вместе с тем до 2016 года она была и самой высокооплачиваемой спортсменкой женского пола.

Теперь единственной представительницей прекрасного пола в этом рейтинге является теннисистка Серена Уильямс. Она занимает в топе 51 место, за год она заработала около 27 миллионов долларов.

Первую строчку рейтинга занял игрок мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Его годовой заработок составил 93 миллиона долларов. Из них 58 миллионов он получает в качестве зарплаты и призовых выплат, а еще 35 миллионов – за различные рекламные контракты.

Добавим, что вторую строчку рейтинга в этом году занял баскетболист Леброн Джеймс с доходом в 86,2 миллиона долларов. На третьем месте футболист Лионель Месси, его заработок – 80 миллионов долларов. Отметим, что больше всего в рейтинг 2017 года вошло баскетболистов (32 человека) и бейсболистов (22 спортсмена).